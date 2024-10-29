Москва, 29 октября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В ходе тренировки сил стратегического сдерживания под руководством президента РФ Владимира Путин 29 октября состоялись пуски баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

С испытательного аэродрома «Плесецк» в Архангельской области выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке.

Кроме того, выполнен пуск баллистических ракет «Синева» и «Булава» с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» из акватории Баренцева моря и с атомного подводного крейсера «Князь Олег» в Охотском море. Экипажи самолётов дальней авиации Ту-95мс выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Как отметили в Минобороны, управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России. Предусмотренные учениями задачи выполнены в полном объёме, достигнуты все цели. Заданные характеристики ракетных комплексов получили подтверждение.

Глава Минобороны Андрей Белоусов доложил президенту, что задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника отработан в ходе тренировки.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 октября дал старт тренировке российских стратегических сил ядерного сдерживания. В ней участвовали силы и средства наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925962" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин дал старт тренировке стратегических сил сдерживания

Перед началом учений президент напомнил, что использование ядерного оружия является для России крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Он подчеркнул, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности страны.

Сегодня на фоне роста геополитической напряжённости важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Россия будет и дальше совершенствовать все их компоненты. При этом страна не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что, по состоянию на 2024 год, оснащённость ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94%. Планируется также переводить на новые комплексы ракетные войска стратегического назначения. Всё это необходимо для эффективной защиты России и граждан страны, добавил президент.