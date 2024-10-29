Москва, 29 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Ядерная триада по-прежнему является надёжным гарантом суверенитета России. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

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По словам российского лидера, страна подтверждает принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней мерой, при этом ядерная триада продолжает служить гарантом суверенитета.

«Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания», — сказал Путин.

Он добавил, что благодаря стратегическим ядерным силам удаётся поддерживать ядерный паритет и баланс мировых сил как объективный факт глобальной стабильности.

Ядерная триада России включает стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Путин провёл по видеосвязи тренировку российских стратегических сил ядерного сдерживания. По словам главы государства, во время тренировки предстоит отработать пуски ракет.

25 сентября российский лидер предложил обновить ядерную доктрину России. В новой редакции документа указано, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

В своей статье обозреватель ИА Регнум, доцент финансового университета Геворг Мирзаян отметил, что целью изменения доктрины является желание предотвратить войну, к которой мир толкают западные элиты, переставшие бояться ядерного Армагеддона.