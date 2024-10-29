Москва, 29 октября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России

«Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства», — сказал он перед началом тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

Глава государств добавил, что вместе с тем именно «ядерная триада» продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания и поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.

Также Путин подчеркнул, что важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы, поэтому Россия будет и дальше совершенствовать все их компоненты, ресурсы для этого имеются.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В новой редакции документа указано, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 8 октября рассказал, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами. Дипломат добавил, что располагающие ядерным оружием страны — участницы НАТО пошли по пути повышения роли такого оружия в своей стратегии в концептуальном, политическом и военно-техническом смыслах.