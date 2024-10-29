Тбилиси, 29 октября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Журналисты оппозиционных грузинских и западных СМИ громко перебивали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время его совместного брифинга с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси 29 октября.

Инна Кукуджанова/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Когда мероприятие подошло к концу и Кобахидзе удалился, Орбан был окружён несколькими людьми, которые стали громко задавать ему вопросы по-английски и без микрофонов. Они перебивали друг друга и не давали венгерскому политику ответить.

Как сообщает «РИА Новости», взять интервью у Орбана таким образом пытались журналисты американского агентства Bloomberg и оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари Арзи». Они пытались обратить внимание политика, в частности, на критику, которая звучала в его адрес со стороны Евросоюза из-за визита в Грузию.

Как передавало ИА Регнум, двухдневный визит Орбана в Тбилиси начался 28 октября. В состав венгерской делегации вошли также министр иностранных дел республики Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Венгрии Янош Надь. Орбан также поздравил поздравил Кобахидзе с прошедшими в стране демократическими и свободными выборами.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. «Грузинская мечта» набрала почти 53,93% голосов. Правящая партия сможет единолично формировать правительство. Явка составила 58,94%. ЦИК республики официально признал выборы состоявшимися.