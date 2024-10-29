Москва, 29 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Один из ликвидированных в Брянской области наёмников — бывший американский морпех Кори Джон Навроцки. Об этом 29 октября сообщил телеканал RT.

Кадр из видео

Отмечается, что Навроцки прибыл на Украину два месяца назад, 4 сентября военкомат в Подольском районе Киева выдал ему военный билет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября российские военные совместно с сотрудниками ФСБ пресекли попытку нарушения госграницы в Брянской области иностранными наёмниками, двигавшимися со стороны Украины. Четверых боевиков ликвидировали, а по остаткам группы нанесли ракетно-артиллерийский удар.

Позднее ФСБ опубликовала видео с места боестолкновения. У одного из наёмников в руке была икона с молитвой на польском языке. Около другого нашли флаг Канады, а на плече ещё одного боевика была набита татуировка, которую обычно носят военнослужащие из десанта ВС США. У ликвидированных нашли большое количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4.

Вечером 28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в числе ликвидированных в Брянской области наёмников были граждане США, Канады и Польши.

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил 29 октября, что в составе ликвидированных в Брянской области наёмников был представитель 75-го рейнджерского полка глубинной разведки армии США, которая специализируется на диверсионной деятельности, а также уничтожении объектов военной инфраструктуры и аэродромов.