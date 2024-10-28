Брянск, 28 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности 28 октября опубликовала кадры с оружием и иностранными наёмниками, пытавшимися в составе диверсионно-разведывательной группы прорваться в Брянскую область с территории Украины.

Кадр из видео

Видеозапись начинается со съёмки рюкзаков, походных аптечек с красным крестом, вещей бойцов, а также вооружения, которое они взяли с собой. В арсенале было не только стрелковое оружие, но и гранаты.

У одного из наёмников в руках была бумажная икона с архангелом Михаилом и молитвой святому на польском языке. На одном из кадров боец лежит рядом с канадским флагом. На плече ещё одного набита татуировка со словом «рейнджер» и девой с крыльями, нимбом и винтовкой. Такие изображения носит американский десант.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября российские бойцы пресекли попытку нарушения государственной границы в Брянской области иностранными наёмниками со стороны Украины, были ликвидированы четверо вражеских диверсантов. По остальным нанесли ракетно-артиллерийский удар, когда они отступали.

Днём ранее российский пограничники и сотрудники Росгвардии также пресекли попытку группы вооружённых лиц пересечь государственную границу в Брянской области. Инцидент произошёл в Климовском районе, российские бойцы не допустили нарушения, нанеся удар по противнику.