Брянск, 28 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. На теле одного из диверсантов, уничтоженных в Брянской области, найдена татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США, сообщили 28 октября в пресс-службе ФСБ.

Artur Widak/Global Look Press

Попытку диверсионно-разведывательной группы пересечь госграницу России в Климовском районе сотрудники пограничного управления ФСБ, подразделения ВС России и росгвардейцы пресекли 27 октября.

В результате четыре диверсанта были ликвидированы в ходе боестолкновения. Остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери.

У диверсантов при себе было предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам — иностранное вооружение, экипировка, средства связи и личные предметы. Так, у ликвидированных диверсантов были найдены флаг Канады, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке, молитвенник на польском языке.

«На теле одного из уничтоженных обнаружена татуировка 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз 27 октября заявил, что российские военные, пограничники и Росгвардия пресекли попытку вооружённых людей пересечь границу в районе нежилого посёлка Манев в Климовском районе. Он назвал обстановку в районе стабильной и контролируемаой. В середине месяца глава региона сообщал, что на границе с Украиной местные власти возвели сотни километров оборонительных сооружений.