Эксперт узнал в ликвидированном под Брянском наёмнике разведчика ВС США
Эксперт Степанов: в Брянской области ликвидировали наёмника из разведки ВС США
Москва, 29 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В составе ликвидированных западных наёмников в Брянской области был представитель 75-го рейнджерского полка глубинной разведки армии США, которая специализируется на диверсионной деятельности, а также уничтожении объектов военной инфраструктуры и аэродромов. Об этом во вторник, 29 октября, заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«Анализ личности самих уничтоженных боевиков говорит о том, что, во-первых, высока вероятность того, что это западные наёмники. Плюс любопытным аспектом является привязка одного из них к 75-му рейнджерскому полку. Это подразделение глубинной разведки, которое занимается, в принципе, диверсиями в тылу противника, уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов», — привело его слова ТАСС.
Степанов отметил, что это свидетельствует о том, что для выполнения задач на территории Брянской области были привлечены специалисты высокого уровня, даже если это были военные «пенсионеры НАТО» или так называемые «отпускники». По словам эксперта, это также говорит о том, что ликвидированная в Брянской области группа наёмников имела соответствующие инструкции и её готовили по полной программе.
«Если смотреть предназначение, то, скорее всего, она должна была бы выполнять задачи террористического характера в глубине Брянской области, в том числе, возможно, в самом Брянске», — пояснил он.
Собеседник агентства предположил, что этим наёмникам могли поставить задачу по захвату заложников или уничтожению значимых объектов военной, энергетической и гражданской инфраструктуры, однако им не удалось выполнить задуманное. При этом противник понёс потери и понял, что российские силы тотально контролируют этот участок госграницы.
Степанов уточнил что есть данные о том, что проникновение этой группы диверсантов прикрывала беспилотная авиация, включая FPV-дроны.
«Это говорит о комбинированном характере планирования диверсионных мероприятий, активном вовлечении разведывательных беспилотных возможностей и прикрытии ударными барражирующими боеприпасами группы во время проникновения», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, накануне, 28 октября, военные армии России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку нарушения госграницы в Брянской области иностранными наёмниками, двигавшимися со стороны Украины. Четверых наёмников ликвидировали, а по остаткам группы нанесли ракетно-артиллерийский удар.
Позднее в этот же день ФСБ опубликовала видео с места боестолкновения в брянском приграничье. У одного из ликвидированных в руке была икона с молитвой на польском языке. Около другого нашли флаг Канады, а на плече ещё одного боевика набита татуировка, которую обычно носят военнослужащие из десанта ВС США. Из этих кадров также стало известно, что группа наёмников несла с собой большое количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4, произведенной в чешском городе Семтине.
Вечером 28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в числе ликвидированных в Брянской области наёмников были граждане США, Канады и Польши. По её словам, это только предварительные данные, которые будут дополняться.