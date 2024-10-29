Москва, 29 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В составе ликвидированных западных наёмников в Брянской области был представитель 75-го рейнджерского полка глубинной разведки армии США, которая специализируется на диверсионной деятельности, а также уничтожении объектов военной инфраструктуры и аэродромов. Об этом во вторник, 29 октября, заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Кадр из видео

«Анализ личности самих уничтоженных боевиков говорит о том, что, во-первых, высока вероятность того, что это западные наёмники. Плюс любопытным аспектом является привязка одного из них к 75-му рейнджерскому полку. Это подразделение глубинной разведки, которое занимается, в принципе, диверсиями в тылу противника, уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов», — привело его слова ТАСС.

Степанов отметил, что это свидетельствует о том, что для выполнения задач на территории Брянской области были привлечены специалисты высокого уровня, даже если это были военные «пенсионеры НАТО» или так называемые «отпускники». По словам эксперта, это также говорит о том, что ликвидированная в Брянской области группа наёмников имела соответствующие инструкции и её готовили по полной программе.

«Если смотреть предназначение, то, скорее всего, она должна была бы выполнять задачи террористического характера в глубине Брянской области, в том числе, возможно, в самом Брянске», — пояснил он.

Собеседник агентства предположил, что этим наёмникам могли поставить задачу по захвату заложников или уничтожению значимых объектов военной, энергетической и гражданской инфраструктуры, однако им не удалось выполнить задуманное. При этом противник понёс потери и понял, что российские силы тотально контролируют этот участок госграницы.

Степанов уточнил что есть данные о том, что проникновение этой группы диверсантов прикрывала беспилотная авиация, включая FPV-дроны.

«Это говорит о комбинированном характере планирования диверсионных мероприятий, активном вовлечении разведывательных беспилотных возможностей и прикрытии ударными барражирующими боеприпасами группы во время проникновения», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 28 октября, военные армии России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку нарушения госграницы в Брянской области иностранными наёмниками, двигавшимися со стороны Украины. Четверых наёмников ликвидировали, а по остаткам группы нанесли ракетно-артиллерийский удар.

Позднее в этот же день ФСБ опубликовала видео с места боестолкновения в брянском приграничье. У одного из ликвидированных в руке была икона с молитвой на польском языке. Около другого нашли флаг Канады, а на плече ещё одного боевика набита татуировка, которую обычно носят военнослужащие из десанта ВС США. Из этих кадров также стало известно, что группа наёмников несла с собой большое количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4, произведенной в чешском городе Семтине.

Вечером 28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в числе ликвидированных в Брянской области наёмников были граждане США, Канады и Польши. По её словам, это только предварительные данные, которые будут дополняться.