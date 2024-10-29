Брянск, 29 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Диверсанты, ликвидированные в Брянской области, имели при себе большое количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4. Об этом стало известно в понедельник, 28 октября, из кадров, распространённых Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Кадр из видео

Взрывчатка была произведена в чешском городе Семтине на заводе Explosia A. S, что подтверждается маркировкой производителя.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября российские военнослужащие пресекли попытку нарушения государственной границы в Брянской области иностранными наёмниками со стороны Украины, были ликвидированы четверо вражеских диверсантов. Позже в тот же день ФСБ опубликовала кадры с телами налётчиков и изъятым у них оружием. Один из убитых наёмников лежит рядом с канадским флагом. На плече ещё одного набита татуировка со словом «рейнджер» и девой с крыльями, нимбом и винтовкой, похожая на изображения, которые наносят себе американские десантники.

Вечером того же дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что среди уничтоженных под Брянском наёмников были граждане США, Канады и Польши. Дипломат подчеркнула, что это предварительные данные, их ещё будут дополнять.