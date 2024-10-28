Москва, 28 октября, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Среди наёмников, которых уничтожили в Брянской области, есть граждане США, Польши и Канады. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 октября рассказала «РИА Новости».

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«По данным правоохранительных органов, среди наёмников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады», — сообщила она журналистам.

Захарова подчеркнула, что это предварительные данные, их ещё будут дополнять.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября с территории Украины в Брянскую область попыталась прорваться диверсионная группа. Российские бойцы остановили противника, ликвидировав четверых военных. Остальные нарушители отступили, по ним нанесли ракетно-артиллерийский удар.

ФСБ опубликовало видео с места боестолкновения в брянском приграничье. У одного из убитых военных в руке была икона с молитвой на польском языке. Возле другого нашли флаг Канады, на плече ещё одного боевика набита татуировка, которую обычно носят военнослужащие из американского десанта. Также у нарушителей были вооружение и экипировка иностранного производства.