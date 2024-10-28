Вена, 29 октября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Новый спикер парламента Австрии Вальтер Розенкранц отметил, что он был бы не против провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Вене. Об этом политик заявил 28 октября в эфире телеканала ORF.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры

Так депутат ответил на вопрос, готов ли он провести встречу с российским лидером, если это поможет прекращению боевых действий в зоне украинского конфликта. При этом Розенкранц назвал вопрос журналистки «крайне щекотливым».

«Это крайне щекотливый вопрос… Очень гипотетически — если был бы малейший вклад в то, чтобы в противостоянии между Россией и Украиной прекратилась гибель людей, то я сделал бы свой вклад таким образом», — отметил политик.

Ведущая телеканала переспросила спикера парламента, пригласил бы он к себе Путина, на что тот ответил утвердительно. Розенкранц напомнил, что Австрия является нейтральной страной и должна организовать диалог противоборствующих сторон.

По словам главы законодательного органа, подобную политику проводил бывший австрийский канцлер Бруно Крайский, который руководил правительством страны с 1970 по 1983 год. Он поддерживал урегулирование арабо-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Австрии на парламентских выборах победила «Партия свободы», выступающая против антироссийских санкций. Действующий канцлер страны Карл Нехаммер признал, что возглавляемая им «Австрийская народная партия» проиграла на выборах. Он выразил надежду, что сохранит пост лидера партии. Вместе с тем генсек «Партии свободы» Кристиан Хафенекер призвал Нехаммера уйти в отставку.

25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Казани заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что Россия продолжает специальную военную операцию, стремясь достичь поставленных целей, но остаётся открытой к мирным переговорам.

Ранее Владимир Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.