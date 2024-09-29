Вена, 29 сентября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Генеральный секретарь лидирующей на парламентских выборах в Австрии оппозиционной «Партии свободы» Кристиан Хафенекер призвал канцлера Карла Нехаммера уйти в отставку.

Heinz-Peter Bader/AP/TASS Канцлер Австрии Карл Нехаммер

По предварительным подсчётам, «Партия свободы», выступающая против антироссийских санкций, набирает около 29,2% голосов, «Австрийская народная партия» Нехаммера, входящая в правящую коалицию — около 26,3%, а «Социал-демократическая партия» — около 20,4%.

«Когда человек терпит такое историческое поражение, последствие может быть только одно», — сказал Хафенекер.

Он также заявил, что «Партия свободы» намерена начать переговоры с представителями других политических сил о формировании новой правящей коалиции.

Показатели «Партии свободы» в сравнении с выборами 2019 года выросли почти вдвое (на 13%). Партия действующего канцлера, напротив, набрала на 11% голосов меньше, чем пять лет назад.

Нехаммер уже признал поражение своей партии на выборах. При этом на встрече со своими сторонниками канцлер заявил, что партии не в чем себя упрекать.

Как передавало ИА Регнум, в январе лидер «Партии свободы» Герберт Кикль заявлял о намерении добиваться наложения вето в отношении поддержки Киева, вступления Украины в ЕС и сохранения антироссийских санкций. Действия направлены на защиту народа и отстаивание интересов Австрии, подчеркнул он.

Нехаммер в июне заявил, что удары ВСУ по территории России якобы являются допустимыми с точки зрения международного права. При этом он добавил, что Австрия является «нейтральной страной» и не оказывает киевскому режиму военную помощь.