Вена, 29 сентября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что возглавляемая им «Австрийская народная партия» проиграла на выборах в парламент страны.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Канцлер Австрии Карл Нехаммер

При этом Нехаммер выразил надежду, что сохранит пост лидера партии.

«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — сказал канцлер на встрече со сторонниками.

Как передавало ИА Регнум, по предварительным подсчётам, австрийская «Партия свободы», выступающая против антироссийских санкций и поставок оружия киевскому режиму, набирает на парламентских выборах около 29,2% голосов, превосходя результат выборов 2019 года почти вдвое (на 13%).

«Австрийская народная партия» Нехаммера, входящая в правящую коалицию, набирает около 26,3%, а «Социал-демократическая партия» — около 20,4%. Партия канцлера Австрии в сравнении с предыдущими выборами снизила свой показатель более чем на 11%.

Генеральный секретарь «Партии свободы» Кристиан Хафенекер уже призвал Нехаммера уйти в отставку. По его словам, это неизбежное следствие подобного «исторического поражения».

В январе лидер «Партии свободы» Герберт Кикль заявлял о намерении добиваться наложения вето в отношении поддержки Киева, вступления Украины в ЕС и сохранения антироссийских санкций. Эти действия направлены на защиту народа и отстаивание интересов Австрии, подчеркнул политик.