Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент
Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на выборах в парламент
Вена, 29 сентября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что возглавляемая им «Австрийская народная партия» проиграла на выборах в парламент страны.
При этом Нехаммер выразил надежду, что сохранит пост лидера партии.
«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — сказал канцлер на встрече со сторонниками.
Как передавало ИА Регнум, по предварительным подсчётам, австрийская «Партия свободы», выступающая против антироссийских санкций и поставок оружия киевскому режиму, набирает на парламентских выборах около 29,2% голосов, превосходя результат выборов 2019 года почти вдвое (на 13%).
«Австрийская народная партия» Нехаммера, входящая в правящую коалицию, набирает около 26,3%, а «Социал-демократическая партия» — около 20,4%. Партия канцлера Австрии в сравнении с предыдущими выборами снизила свой показатель более чем на 11%.
Генеральный секретарь «Партии свободы» Кристиан Хафенекер уже призвал Нехаммера уйти в отставку. По его словам, это неизбежное следствие подобного «исторического поражения».
В январе лидер «Партии свободы» Герберт Кикль заявлял о намерении добиваться наложения вето в отношении поддержки Киева, вступления Украины в ЕС и сохранения антироссийских санкций. Эти действия направлены на защиту народа и отстаивание интересов Австрии, подчеркнул политик.