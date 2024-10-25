Москва, 25 октября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Россия продолжает специальную военную операцию, стремясь достичь поставленных целей, но остаётся открытой к мирным переговорам, такую позицию президент Владимир Путин изложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе переговоров в Казани, заявил 25 октября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания Эрдогана о том, что Путин занимается поиском условий достижения прекращения огня на Украине. Что конкретно имел в виду Эрдоган, следует уточнять у него, сказал Песков.

«Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей. Вот о чём, вкратце, произошел обмен мнениями в ходе состоявшейся беседы в Казани», — отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин рассказал, что некоторое время назад власти Турции сообщили о новых предложениях по мирным переговорам Москвы и Киева. Путин отметил, что согласился на диалог, однако на следующий же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что никаких переговоров он не хочет.

Говорить о том, насколько велики шансы на мирное урегулирование, нецелесообразно, поскольку Киев уже много раз отказывался от переговоров, подчеркнул президент.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, которые исходят из реалий на земле. Также глава государства отметил, что в вопросе о мирных переговорах «мяч на их (Киева. — Прим. ред.) стороне».

Российские военные ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения, действуя уверенно и хорошо, заявил Путин 25 октября. Российские войска активно работают в Курской области, часть вторгшихся в РФ подразделений ВСУ (около 2 тыс. человек) блокированы и окружены, рассказал глава государства. ВСУ пытаются прорвать окружение, ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, отметил он также.

Ранее Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.