Вена, 30 сентября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. По предварительным результатам парламентских выборов «Партия свободы», выступающая против антироссийских санкций, победила с 29,2% голосов. Об этом 30 сентября сообщило министерство внутренних дел Австрии.

EPA/FILIP SINGER/ТАСС Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль после голосования на парламентских выборах

По данным ведомства, партия может получить в парламенте 58 мандатов. Занявшая вторе место «австрийская народная партия» нынешнего канцлера Карла Нехаммера с 26,5% голосов может рассчитывать на 52 мандата. Тройку замыкает «Социал-демократическая партия», у неё 21% голосов (41 мандат в парламенте).

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября генеральный секретарь лидирующей на парламентских выборах в Австрии оппозиционной «Партии свободы» Кристиан Хафенекер призвал канцлера Нехаммера уйти в отставку. По его словам, «Партия свободы» намерена начать переговоры с представителями других политических сил о формировании новой правящей коалиции. Показатели партии в сравнении с выборами 2019 года выросли почти вдвое (на 13%). Партия действующего канцлера, напротив, набрала на 11% голосов меньше, чем пять лет назад. Нехаммер признал поражение своей партии на выборах. При этом на встрече со своими сторонниками канцлер заявил, что партии не в чем себя упрекнуть.