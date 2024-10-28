Москва, 28 октября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Российские нефтяные компании всё активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для экспорта нефти. Так, в текущем году выросли поставки сырья в Китай. Запланировано продолжать развивать маршрут. При этом президент РФ Владимир Путин пригласил все заинтересованные страны к сотрудничеству по СМП. ИА Регнум узнало о перспективах транспортировки энергоресурса по арктической судоходной трассе и возможностях усовершенствования пути.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Азиатский прогноз

Северный морской путь — кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Дальним Востоком. Он пролегает по Северному Ледовитому океану вдоль российского побережья в Арктике. В 2023 году объем перевезенных грузов по СМП составил 36,254 млн т, в результате целевой показатель был превышен более чем на 250 тыс. т. По арктической трассе транспортируется ряд товаров, среди которых в том числе сжиженный природный газ, уголь, нефть и нефтепродукты.

При этом издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные консультационного центра «Гекон», сообщило, что российские нефтекомпании в 2024 году нарастили на 30% поставки сырья по Севморпути в Китай, до 1,9 млн т. Кроме того, как следует из совместного заявления Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, РФ будет наращивать грузооборот с Индией посредством запуска новых маршрутов на СМП.

Согласно октябрьскому отчету ОПЕК, организация снизила прогноз роста спроса на нефть в Китае в 2024 году. Ожидается, что в КНР в текущем году по отношению к прошедшему спрос увеличится на 580 тыс. баррелей в сутки, до 16,94 млн баррелей в сутки, вместе с тем в Индии он повысится на 270 тыс. баррелей в сутки, до 5,61 млн баррелей в сутки. В 2025-м, в Китае спрос вырастет на 410 баррелей в сутки, до 17,36 млн баррелей в сутки, в Индии — на 240 тыс. баррелей в сутки, до 5,85 млн баррелей в сутки.

Однако ожидать резкого роста российских поставок в Китай в ближайшее время не приходится, рассказал ИА Регнум эксперт в области ТЭК, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

«Рост будет, но резких скачков мы не будем наблюдать из-за корректировки спроса в Китае. При этом мы видим, что активизировался один из главных портов Севморпути — Мурманск. Большая часть нефти поставляется именно оттуда. Российские компании меняют тактику, отправляют не через Балтику, а через Мурманск», — уточнил он.

Компаниям РФ хватит производственных мощностей, чтобы покрыть спрос в Китае и Индии, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его мнению, для российской стороны это не проблема.

«Если будет расти спрос на нефть в Китае и в Индии, значит изменится соглашение ОПЕК+, и Россия сможет увеличить добычу. Здесь проблемы у нас нет. Как раз сложности с тем, что, скорее, мы рассчитывали на более быстрый прирост спроса на нефть в Китае. Если там будет увеличиваться спрос, то мы с удовольствием его покроем, хоть транспортируя нефть по Северному морскому пути, хоть по иным маршрутам», — сказал он ИА Регнум.

В то же время с логистической точки зрения поставки именно в Индию по СМП менее интересны, чем перевозки в Китай, считает эксперт. Индия географически расположена так, что в неё хоть по Северному морскому пути отправлять товар, хоть вокруг Европы — примерно одинаково. Но если в будущем будут сложности в отношениях РФ и европейских стран, и будут трудности с обходом Европы из-за каких-либо возникших рисков, то Россия получает значительное преимущество, имея запасной канал для поставок в Индию.

Будущее арктического маршрута

В России отводят особую роль развитию северных территорий, добыче полезных ископаемым на территории Арктики, наращиванию объемов грузоперевозок и торговли. И госкорпорация «Росатом», являясь оператором СМП, создает необходимую инфраструктуру для компаний, которые перевозят грузы по арктическому маршруту.

В государственной корпорации сообщили ИА Регнум, что в настоящее время в акватории Северного морского пути работает семь атомных ледоколов и пять электро-дизельных. В ближайшие два—три года в планах запустить еще два атомных ледокола.

Кроме того, в «Росатоме» работают по вопросу строительства неатомных ледоколов в порядке, определенном проектом. Там объяснили, что не атомные ледоколы нужны, чтобы освободить более мощные, атомные и, таким образом, увеличить трафик по СМП и использовать атомный ледокольный флот с более высокой эффективностью.

К тому же в корпорации напомнили о плане развития Северного морского пути до 2035 года, который был утвержден правительством РФ в августе. Он содержит более 150 мероприятий, связанных в том числе с улучшением инфраструктуры, грузовой базы, ледокольного флота, с решением вопросов безопасности судоходства, кадрового и медицинского обеспечения. Также предусмотрены мероприятия по развитию международного сотрудничества. Ведется большая работа по всем этим направлениям.

Однако есть вопросы относительно того, справится ли «Росатом» с возрастающей нагрузкой. Утвержденный правительством РФ в 2022 году план предусматривает транспортировку по Севморпути в 2030 году 216,45 млн т грузов в целом, а в 2031 году — 224,96 млн т. Из-за совокупности трудностей, среди которых — ограничение доступа к западным технологиям, судостроению, к 2030 году запланированные параметры по объему проходящих по СМП грузов вряд ли будут достигнуты, считает Митрахович.

«Есть несколько проблем, которые придется преодолевать в рамках развития Северного морского пути. Можно размышляет на тему, когда «Росатом» будет готов получить в эксплуатацию новые ледоколы атомные и так далее, но там сроки передвигаются. И у меня ощущение, что те численные параметры, которые указываются применительно к 2030 году относительно объемов грузов, которые перевозятся по Северному морскому пути, эти параметры могут быть не реализованы в такие сроки», — предположил он.

Кроме того, существуют сложности связаны с тем, что на маршруте нет круглогодичного судоходства. И, пока его нет, поставки ограничены.

Но усовершенствование Севморпути имеет свои перспективы. Это необходимо ради поддержания канала экспорта, возможности обезопасить часть российских поставок, а также для потенциальных будущих заработков на транзите грузов в этом регионе, отметил Митрахович.

Также, исходя из сложной международной обстановки на Ближнем Востоке, и учитывая, что ситуация обостряется и наблюдается неспокойное положение дел в Красном море, Суэцком канале, увеличиваются шансы популярности СМП как более стабильного и устойчивого пути для поставок энергоресурсов и других товаров, добавил Гулиев. С этим маршрутом связано меньше политических рисков, но не исключены природно-климатические угрозы и сезонность.