Москва, 28 октября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Россия поддерживает контакты с властями Ирана и Израиля и прикладывает все усилия, чтобы призвать их к сдержанности на фоне чрезвычайно напряжённой обстановки в ближневосточном регионе. Об этом 28 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Israel’s Government Press Offic/Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре)

«Мы поддерживаем эти контакты, и, конечно, Россия постоянно делает все, что возможно, для того, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности. <…> Сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка в регионе и, конечно, очень важно сейчас способствовать сдержанности в этом плане», — сказал Песков на брифинге.

Россия привержена миротворческому делу и будем продолжать и дальше прикладывать возможные усилия для снижения эскалации, подчеркнул дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Утверждалось, что армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

27 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль совершил просчёт, осуществив нападение. Он заверил, что Иран даст понять Израилю, какой силой, способностями и желанием обладает его народ.

Ранее 1 октября Иран в качестве мести за убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них.

Ранее Песков уже заявлял, что Москва осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения, и призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.