Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля в своей атаке на Иран задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». Об этом написало издание Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Власти Израиля назвали атаку «крупномасштабным наступлением», в котором участвовало более 100 самолётов, в том числе малозаметные истребители F-35 «Адир». Они пролетели почти 2 тыс. км.

Удары были нанесены по Тегерану и Караджу. Армия обороны Израиля заявила, что каждая волна атак была направлена исключительно на военные объекты, что снизило риск дальнейшего конфликта, пояснил автор.

Издание подчеркнуло, что ЦАХАЛ теперь внимательно следит за возможными ответными действиями Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана, готовясь к целому ряду возможных ответных мер.

Как сообщало ИА Регнум, иранская военная база для запуска ракет была атакована Израилем.

26 октября Израиль ударил по территории Ирана в ответ на массированную атаку, которая произошла 1 октября. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране. Удар был нанесён по казармам, а также по складу с оружием, предположили местные СМИ.

Позднее ЦАХАЛ нанесла новую серию ударов. Вторая волна авиаударов пришлась по иранскому городу Шираз.

Средства противовоздушной обороны Ирана перехватили несколько воздушных целей, запущенных ранним утром 26 октября со стороны Израиля.

По данным агентства Reuters, Вашингтон знал о намеченной Тель-Авивом атаке по иранским целям, но США не принимали участия в операции.