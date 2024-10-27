Тегеран, 28 октября, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Израиль совершил просчёт, осуществив нападение на Иран. Об этом 27 октября заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчётах относительно Ирана», — написал Хаменеи в соцсети Х.

Аятолла подчеркнул, что Иран даст понять Израилю, какой силой, способностями и желанием обладает иранский народ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Утверждалось, что армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии.

Али Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу и решимость Израилю после атаки территории республики. Конкретные решения будут приняты в соответствии с интересами нации и страны, добавил верховный лидер Ирана.