Варшава, 27 октября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Система оборонительных укреплений на польских границах с Россией и Белоруссией под названием «восточный щит» станет новым «железным занавесом», заявил президент Польши Анджей Дуда.

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«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление «железного занавеса», — передаёт его слова агентство Reuters.

При этом Дуда добавил, что Польша немедленно воссоздаст «занавес» со времён «холодной войны», если возникнет такая необходимость.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик заявил, что власти Польши до конца текущего года планируют начать возведение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». По словам замминистра ведомства, проектом предусмотрено возведение сети укреплений, заборов, бункеров и установка разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией.

В августе министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил о намерениях Варшавы укрепить восточную границу республики для защиты от якобы возможных угроз со стороны российской армии на фоне спецоперации на Украине. Чешское издание Lidovky ранее писало, что Польша, Эстония, Латвия и Литва не готовы оплачивать создание «Восточного щита» из собственных бюджетов и намерены привлечь к финансированию Европейский союз. По разным оценкам, реализация проекта может обойтись европейским странам в 2,4 млрд евро.

В мае премьер министр Польши Дональд Туск утверждал, что власти страны намерены потратить 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов) на проекты по усилению безопасности восточных границ. По его словам, речь идёт о строительстве фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией. При этом в октябре Туск заявил, что необходимость укрепления границ продиктована желанием Польши избежать гибели мигрантов в попытках их преодолеть.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не намерена воевать со странами НАТО и не имеет к ним никаких территориальных претензий. Более того, Россия готова развивать сотрудничество.