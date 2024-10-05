Варшава, 5 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Власти Польши до конца текущего года планируют начать возведение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик.

Doris Heimann/Global Look Press

«В течение следующих трёх недель мы сможем провести первые испытания элементов «Восточного щита» на военных полигонах. А в этом году начнётся строительство первых элементов на северной и восточной границах», — сказал он на пресс-конференции, видео которой опубликовано 4 октября на YouTube-канале оборонного ведомства.

По словам замминистра ведомства, проектом предусмотрено возведение сети укреплений, заборов, бункеров и установка разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Форму рельефа на границе изменят и обустроят лесные насаждения. Завершить комплекс работ планируют в 2028 году.

Как сообщало ИА Регнум, в августе министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о намерениях Варшавы укрепить восточную границу республики для защиты от якобы возможных угроз со стороны российской армии на фоне спецоперации на Украине.

Чешское издание Lidovky ранее писало, что Польша, Эстония, Латвия и Литва не готовы оплачивать создание «Восточного щита» из собственных бюджетов и намерены привлечь к финансированию Европейский союз. По разным оценкам, реализация проекта может обойтись европейским странам в 2,4 млрд евро.

В мае польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что власти страны намерены потратить 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов) на проекты по усилению безопасности восточных границ. По его словам, речь идёт о строительстве фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что РФ не намерена воевать со странами НАТО и не имеет никаких территориальных претензий. Более того, Россия готова развивать сотрудничество.