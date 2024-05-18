Варшава, 18 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Власти Польши намерены потратить 10 млрд злотых ($2,5 млрд) на проекты по усилению безопасности восточных границ. Об этом 18 мая на церемонии в честь 80-й годовщины завершения битвы под Монте-Кассино заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщила газета Rzeczpospolita.

PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

«Мы приняли решение инвестировать 10 млрд злотых на нашу безопасность и, в первую очередь, на защиту нашей восточной границы», ― сказал премьер-министр.

Туск уточнил, что речь идёт о строительстве фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

«[Это] послужит элементом сдерживания, стратегией, направленной на то, чтобы отодвинуть [конфликт] от наших рубежей», ― добавил премьер.

Он также добавил, что национальный план по комплексному усилению восточной границы Польши будет носить название «Восточный щит».

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении Польши усилить присутствие вооружённых сил на восточных границах. По его словам, это Подляское, Люблинское, Варминско-Мазурское и Подкарпатское воеводства. Речь идёт о границах с Россией (Калининградская область), Белоруссией, Литвой и Украиной. Такие меры власти страны предпримут для поддержки погранслужбы. По словам министра, постоянное присутствие армии в приграничных территориях призвано сдержать потенциальных противников.

Косиняк-Камыш объявил, что правительство страны выделит 1 млрд злотых (около $250 млн) на создание соответствующей инфраструктуры для размещения военнослужащих на приграничных территориях.

Замминистра национальной обороны страны Цезари Томчик 13 мая заявил, что польские власти запланировали выделение около 1,5 млрд злотых (почти 375 млн долларов) на усиление заграждения на границе с Белоруссией.

Туск 11 мая сообщил, что Польша начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Он выразил надежду, что к финансированию фортификации границы присоединится и Евросоюз. По его утверждению, граница с Белоруссией является не только внешней границей Польши, но и всего Евросоюза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется.