Варшава, 12 октября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты перестанут погибать на польско-белорусской границе, если ещё сильнее её укрепить, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на съезде своей партии.

EPA/Wojtek Jargilo/TASS

«У нас у всех была двойная необходимость — сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, а одновременно чтобы не было драм, трагедий, смерти, чтобы не находили мёртвых людей где-то в районе Буга. Нет более гуманитарной политики для предотвращения смертей на границе с Белоруссией, чем успешная охрана этой границы», — сказал он.

По его словам, укрепление ограждений на государственной границе прервёт череду смертей нелегальных мигрантов при попытке её преодолеть.

«Мы в течение нескольких месяцев усиливаем заграждение, которое раньше можно было легко преодолеть, раздвинув прутья домкратом. Эффектом этого является радикальное сокращение переходов через границу. До нелегальных мигрантов и организаторов миграции всё лучше доходит, что эту границу нельзя перейти. Если окажется, что её невозможно перейти, то никто не будет гибнуть на этой границе», — подчеркнул Туск.

Он также добавил, что, по его данным, с начала 2024 года на белорусско-польской границе погибли два нелегальных мигранта, а в 2023 году — 18 человек.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик заявил, что власти Польши до конца текущего года планируют начать возведение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». По словам замминистра ведомства, проектом предусмотрено возведение сети укреплений, заборов, бункеров и установка разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией.

В августе министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о намерениях Варшавы укрепить восточную границу республики для защиты от якобы возможных угроз со стороны российской армии на фоне спецоперации на Украине.

Чешское издание Lidovky ранее писало, что Польша, Эстония, Латвия и Литва не готовы оплачивать создание «Восточного щита» из собственных бюджетов и намерены привлечь к финансированию Европейский союз. По разным оценкам, реализация проекта может обойтись европейским странам в 2,4 млрд евро.

В мае Туск утверждал, что власти страны намерены потратить 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов) на проекты по усилению безопасности восточных границ. По его словам, речь идёт о строительстве фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что РФ не намерена воевать со странами НАТО и не имеет к ним никаких территориальных претензий. Более того, Россия готова развивать сотрудничество.