Варшава, 30 июня, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Польша и страны Прибалтики планируют создать новый железный занавес, возведя на границах с Россией и Белоруссией так называемый «Восточный щит». Об этом сообщило чешское издание Lidovky.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

По информации источника, таким образом страны Восточной Европы намереваются защитить себя от якобы исходящих от России гибридных угроз. В рамках проекта «Восточный щит» планируется строительство бункеров и противотанковых заграждений, а также создание минных полей и средств электронной защиты по единому образцу.

При этом Польша, Эстония, Латвия и Литва не готовы оплачивать создание «Восточного щита» из собственных бюджетов и намерены привлечь к финансированию Европейский союз. По разным оценкам, реализация проекта может обойтись европейским странам в 2,4 миллиарда евро.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что строительство оборонительных сооружений на границе с Белоруссией уже началось. При этом он также призвал Евросоюз обеспечить финансирование проекта. По словам заместителя министра обороны Польши, Варшава рассчитывает завершить строительство «Восточного щита» на границе с Россией и Белоруссией к 2028 году.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что РФ не намерена воевать со странами Североатлантического альянса и не имеет никаких территориальных претензий. Более того, Россия готова развивать сотрудничество. 14 июня глава государства на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал бредом и домыслами заявления западных политиков и СМИ о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Путин допустил, что подобную антироссийскую пропаганду используют в целях обоснования гонки вооружений на Западе.