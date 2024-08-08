Варшава, 8 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Польша намерена укрепить восточную границу для защиты от якобы возможных угроз со стороны российской армии на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Томаш Семоняк.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — процитировало агентство Bloomberg главу ведомства.

Он подчеркнул, что Польша готовится направить миллиарды злотых на гражданскую оборону.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Польши Дональд Туск 18 мая заявил, что власти страны намерены потратить 10 млрд злотых ($2,5 млрд) на проекты по усилению безопасности восточных границ. Он уточнил, что речь идёт о строительстве фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

По его словам, такие меры послужат для того, чтобы отодвинуть конфликт от польских рубежей. Туск добавил, что национальный план по комплексному усилению восточной границы Польши будет носить название «Восточный щит».

Москва неоднократно заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для Запада, ни для Европы. Президент России Владимир Путин 27 июня назвал домыслами и бредом заявления о планах России напасть на Европу. Он отметил, что эту антироссийскую пропаганду используют для обоснования гонки вооружений на Западе.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ.