Лондон, 27 октября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 28 октября проведёт заседание для обсуждения авиаудара Израиля по военным объектам Ирана, сообщило британское издание Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Global Look Press/Ayal Margolin/JINI

«Действия израильского режима представляют серьёзную угрозу международной безопасности и ещё больше дестабилизируют и без того нестабильную ситуацию в регионе», — приводятся в публикации слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, адресованные СБ ООН.

Он добавил, что Иран, в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН и в соответствии с международным правом, оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ на эти преступные нападения в соответствующее время.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена. В свою очередь МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 27 октября заявил, что иранцы встанут на защиту своей земли и дадут ответ ЦАХАЛ.

В иранском МИД указали на необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества по предотвращению геноцида в секторе Газа и Ливане и призвали обуздать разжигание войны Израилем в регионе. Ведомство также отметило, что именно США стоят за нестабильностью и напряжённостью на Ближнем Востоке.