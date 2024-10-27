Совбез ООН проведёт заседание по теме авиаудара Израиля по Ирану
Reuters: 28 октября СБ ООН проведёт заседание по теме удара Израиля по Ирану
Лондон, 27 октября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 28 октября проведёт заседание для обсуждения авиаудара Израиля по военным объектам Ирана, сообщило британское издание Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
«Действия израильского режима представляют серьёзную угрозу международной безопасности и ещё больше дестабилизируют и без того нестабильную ситуацию в регионе», — приводятся в публикации слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, адресованные СБ ООН.
Он добавил, что Иран, в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН и в соответствии с международным правом, оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ на эти преступные нападения в соответствующее время.
Как передавало ИА Регнум, 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».
В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена. В свою очередь МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 27 октября заявил, что иранцы встанут на защиту своей земли и дадут ответ ЦАХАЛ.
В иранском МИД указали на необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества по предотвращению геноцида в секторе Газа и Ливане и призвали обуздать разжигание войны Израилем в регионе. Ведомство также отметило, что именно США стоят за нестабильностью и напряжённостью на Ближнем Востоке.