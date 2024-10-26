Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Руководство Армии обороны Израиля заявило после нескольких часов атаки на Иран о её завершении. Все самолёты благополучно вернулись на базы.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«Армия обороны Израиля завершила нанесение точных и целевых ударов по военным целям в нескольких районах Ирана. Миссия выполнена», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Ведомство подчеркнуло, что удар был нанесён в ответ на атаки иранских военных.

ЦАХАЛ назвала атакованные цели, в их числе ракетные заводы и комплексы «земля — воздух», средства ПВО.

Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция.

Как сообщало ИА Регнум, израильские самолёты ранним утром 26 октября атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

При атаке на Иран ЦАХАЛ задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». Средства противовоздушной обороны Ирана перехватили несколько воздушных целей, запущенных 26 октября со стороны Израиля.

Иран готов дать пропорциональный ответ на агрессию Израиля, написало агентство TasnimNews со ссылкой на информированный источник. Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на любые агрессивные действия.