Москва, 27 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области составили свыше 27,1 тыс. военных. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27 150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1014 боевых бронированных машин», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, украинская армия лишилась 693 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 11 HIMARS и шестьMLRS производства США.

Также российские силы уничтожили девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны.

ВСУ также потеряли 22 единицы инженерной и другой техники, включая 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 27 октября, за последние сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 250 человек. Также уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль.

Группировка войск «Север» в минувшие сутки отразила в Курской области восемь контратак ВСУ. Российская авиация нанесла поражение скоплениям ВСУ в районах 23 населённых пунктов Курской области и семи — Сумской области.

Президент России Владимир Путин 26 октября завил, что часть вторгшихся в Курскую область подразделений ВСУ (около 2 тыс. человек) блокированы и окружены. ВСУ пытаются прорвать окружение, ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что атака ВСУ на Курскую область была попыткой киевского режима вмешаться в выборы президента США. Киев пытался показать Вашингтону, что вложения властей США в Украину не были напрасными, пояснил Путин.