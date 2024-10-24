Казань, 24 октября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Атака ВСУ на Курскую область была попыткой киевского режима вмешаться в выборы президента США, заявил 24 октября президент России Владимир Путин.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Этой атакой Киев пытался показать США, что их вложения в Украину не были напрасными, сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Киевские власти работают не на интересы своего народа, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции президент также сообщил, что ВСУ за месяц боёв в Курской области потеряли 26 тыс. человек.

Российские войска активно работают в Курской области, часть вторгшихся в РФ подразделений ВСУ (около 2 тыс. человек) блокированы и окружены, рассказал глава государства. ВСУ пытаются прорвать окружение, ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, подчеркнул Путин.

Ранее 24 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска в минувшие сутки наносили удары по аэродромной инфраструктуре противника, живой силе и технике в 139 районах. Потери ВСУ в указанный срок в зоне проведения СВО составили до 2000 человек.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.

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