Казань, 24 октября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уверенно действуют в зоне проведения специальной военной операции и движутся вперёд, заявил 24 октября президент России Владимир Путин.

РИА Новости

Российские войска активно работают в Курской области, часть вторгшихся в РФ подразделений ВСУ (около 2 тыс. человек) блокированы и окружены, рассказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. ВСУ пытаются прорвать окружение, ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, подчеркнул Путин.

«Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — рассказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции Путин также отметил, что атака ВСУ на Курскую область была попыткой киевского режима вмешаться в выборы президента США. Киев пытался показать США, что их вложения в Украину не были напрасными, сказал глава государства.

Ранее 24 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили до 280 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 26,2 тыс. человек.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.