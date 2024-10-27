Москва, 27 октября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Российские бойцы за сутки отразили восемь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом 27 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Восемь контратак противника отразили военные группировки «Север». В результате ВСУ потеряли до 60 человек, ещё один украинский боец сдался в российский плен.

«Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, российская авиация нанесла поражение скоплениям живой силы украинских подразделений в районах 23 населённых пунктов Курской области и в семи районах Сумской области.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 250 человек. При этом совокупные потери противника за время ведения боевых действий на данном направлении превысили 27 150 бойцов.

26 октября ИА Регнум передавало, что российские военные с помощью ударных FPV-дронов вывели из строя бронированные машины ВСУ в Курской области. На этом же направлении ВС России уничтожили две пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса HIMARS.