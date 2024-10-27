Курск, 27 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 250 человек, сообщила 27 октября пресс-служба Министерства обороны.

Совокупные потери противника за время ведения боевых действий на данном направлении превысили 27 150 человек, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортёр «Stryker» производства США и боевая бронированная машина, а также миномёт и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — отметила пресс-служба.

Также 27 октября пресс-служба военного ведомства сообщила, что группировка войск «Север» в минувшие сутки отразила в Курской области восемь контратак ВСУ. Российская авиация нанесла поражение скоплениям ВСУ в районах 23 населённых пунктов Курской области и семи — Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сжимают это кольцо. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства. Территория, где блокированы около 2 тыс. боевиков ВСУ, составляет 6 на 12 км, рассказал президент.

Путин отметил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области. Украинские военные даже не очень понимают, что они в окружении, подчеркнул президент. Командиры этих подразделений ВСУ расстреливают своих бойцов при первой же попытке сдаться в плен, добавил глава государства.