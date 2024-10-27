Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Израиль нанёс мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана и его ракетному производству, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

רס ,עופר, חיל האוויר הישראלי

«Мы нанесли удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты. Это был точный и мощный удар», — сказал он на государственной церемонии памяти жертв атаки 7 октября 2023 года.

Нетаньяху уточнил, что данный авиаудар позволил Тель-Авиву «достичь всех своих целей».

Как передавало ИА Регнум, 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена. В свою очередь МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии.

В иранском МИД указали на необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества по предотвращению геноцида в секторе Газа и Ливане и призвали обуздать разжигание войны Израилем в регионе. Ведомство также отметило, что именно США стоят за нестабильностью и напряжённостью на Ближнем Востоке.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в связи с авиаударами Израиля по Ирану призывает все вовлечённые стороны к сдержанности. Дипломат добавила, что Россия готова работать со всеми сторонами конфликта для снижения уровня напряжённости в регионе. По словам Захаровой, нормализация военно-политической обстановки на Ближнем Востоке отвечает интересам «всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами».