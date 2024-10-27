Москва, 27 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Пять украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией двух российских регионов днём 27 октября, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ пресечена в период с 11:50 до 12:40 мск, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 51 украинский дрон был сбит над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря. Наиболее массированным атакам подверглись Тамбовская и Белгородская области, там уничтожили 18 и 16 БПЛА соответственно. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три — над Воронежской, по одному — над Курской областью и Азовским морем.

Ночью губернатор Тамбовской области Максим Егоров информировал об атаке БПЛА с участием 11 дронов. В Мичуринском районе ликвидировали единичное возгорание, возникшее из-за хлопка, пострадавших не было.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении восьми дронов ВСУ и отсутствии на земле существенных повреждений. В одном из районов после падения беспилотников загорелась сухая трава, её быстро потушили.

В Белгородской области ВСУ ночью атаковали беспилотниками село Варваровка, там была ранена женщина. Её доставили в районную больницу в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.