Воронеж, 27 октября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. В Воронежской области объявили отбой атаки беспилотников. За ночь были уничтожены восемь украинских БПЛА, сообщил 27 октября губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«По предварительной информации, пострадавших и существенных повреждений на земле нет», — добавил он в Telegram-канале.

Глава Воронежской области отметил, что в результате падения обломков беспилотника в одном из районов загорелась сухая трава. Прибывший на место пожарный расчёт быстро ликвидировал возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, атаку 11 беспилотных летательных аппаратов отразили ночью 27 октября в Тамбовской области. Вследствие хлопка возникло единичное возгорание, оперативные службы ликвидировали пожар. В результате никто не пострадал, уточнил губернатор региона Максим Егоров.

В ночь на 27 октября за несколько часов силами ПВО в небе над Липецкой областью сбили семь беспилотников. Пострадавших нет, утверждал губернатор Игорь Артамонов.