Белгородский район, Белгородская область, 27 октября, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Село Варваровка Белгородского района ночью 27 октября подверглось атаке беспилотников украинских боевиков. Есть один пострадавший. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

За минувшую ночь над регионом силами ПВО было сбито не менее пяти беспилотников самолётного типа.

По информации Гладкова, ранение получила жительница села.

«Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Позже её переведут в областную клиническую больницу», — пояснил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что сброшенные с беспилотников взрывные устройства попали на территорию частного дома, повреждены гараж и автомобиль. На территории другого дома осколками посечена машина.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники поздним вечером 26 октября снова попытались атаковать территорию России. Почти за полтора часа военные сбили 17 вражеских БПЛА самолётного типа.

На фоне воздушной тревоги в Киеве поздним вечером 26 октября прогремели взрывы. Также сигналы об опасности звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов информировал, что в ночь на 27 октября за несколько часов силами ПВО в небе над регионом было сбито семь беспилотников.