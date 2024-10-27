Мичуринск, Тамбовская область, 27 октября, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Атаку 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировали в Тамбовской области. Об этом 27 октября сообщил губернатор региона Максим Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«Сегодня в 00:40 мск произошёл прилёт БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках», — написал он в Telegram-канале.

Егоров добавил, что вследствие хлопка возникло единичное возгорание. Оперативные службы ликвидировали пожар. В результате никто не пострадал, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 октября за несколько часов силами ПВО в небе над Липецкой областью сбили семь беспилотников. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

В четырёх российских регионах 26 октября с 20:00 до 22:00 мск было обнаружено и сбито 13 украинских беспилотников самолётного типа. По информации Минобороны, по четыре беспилотника уничтожили над Белгородской, Липецкой и Орловской областями, один БПЛА обезвредили в Брянской области.