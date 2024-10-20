Кишинёв, 21 октября, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду набирает на выборах главы государства 37% голосов, после подсчета 90% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

ИА Регнум Майя Санду

Второе место, по данным на сайте ведомства, по-прежнему сохраняется за бывшим генеральным прокурором республики Александром Стояногло, который заручился поддержкой 28% избирателей.