Кишинёв, 21 октября, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Второй тур выборов президента Молдавии потребуется провести, поскольку ни один из кандидатов не набрал в ходе голосования более 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 75% протоколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Второй тур состоится 3 ноября. По итогам обработки 75% бюллетеней на выборах лидирует действующий президент республики Майя Санду. Она набрала 36,38% голосов.

За ней следует бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло. Он заручился поддержкой 29,17% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии начались выборы президента. Кроме того, в республике проходит референдум по вопросу о вступлении страны в ЕС. В выборах принимают участие 11 кандидатов.

Днём ЦИК Молдавии объявил, что явка на выборах президента и референдуме о вступлении республики в ЕС превысила 39%, в связи с чем выборы были признаны состоявшимися.

На территории России Молдавия открыла для граждан только два участка для голосования, которые находились в Москве. На 500 тыс. избирателей, которые находятся на российской территории, представители республиканского ЦИК привезли только 10 тыс. бюллетеней. Это привело к огромной очереди из желающих проголосовать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ситуация с бюллетенями для молдавских избирателей демонстрирует, насколько режим, установившийся в Молдавии при Санду, привержен европейским ценностям.