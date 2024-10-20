Молдавия, 20 октября, 2024, 08:36 — ИА Регнум. В Молдавии в воскресенье, 20 октября, начались выборы президента республики и голосование на референдуме о членстве страны в Европейском союзе.

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Голосование стартовало в 07:00 (совпадает с мск), для него в республике открыто свыше 2,2 тыс. избирательных участков и ещё 234 — за рубежом.

ЦИК республики аккредитовал на выборы 784 международных и 1277 национальных наблюдателей, однако при этом не пригласил представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов: действующая глава республики Майя Санду, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло, бывшие главы правительства Молдавии Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, бывший глава МВД страны Андрей Нэстасе, экс-глава молдавского МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта республики Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политической силы «Наша партия» Ренато Усатый и журналистка Наталья Морарь.

По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не наберёт более 50% голосов избирателей, через две недели пройдёт второй тур между двумя лидерами по числу голосов из первого тура. Он может состояться 3 ноября.

При этом на референдуме гражданам Молдавии предлагается ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» Голосование завершится в 21:00.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября пресс-служба ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) сообщила, что действующие власти Молдавии перед выборами президента республики и референдумом по вхождению в ЕС оказывали давление на оппозицию. Отмечалось, что нынешняя предвыборная кампания в результате этого стала «самой грязной» в стране за годы её независимости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 октября рассказала, что Кишинёв прислал только 10 тыс. бюллетеней для 500 тыс. граждан Молдавии, проживающих в России. Дипломат подчеркнула, что это фактически является индикатором полученного анализа состояния «европейских ценностей», о приверженности к которым так много говорят действующие молдавские власти.