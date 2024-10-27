Москва, 27 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины и уничтожили склады боеприпасов и горючего. Об этом 27 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В общей сложности российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике противника в 134 районах.

Как сообщало ИА Регнум, согласно докладам российских военных, сейчас бои идут в районе Дзержинска в ДНР, где уже освобождены Артёмовск, Кировск и Новгородское. Вооружённым силам РФ осталось освободить треть города, эта часть полностью блокирована российскими силами.

Кроме того, за последние дни подразделения группировки «центр» ВС России продвинулись на пять-шесть километров на красноармейском направлении. Группировка успешно наступает в зоне проведения спецоперации на протяжении длительного периода времени. Наступление идёт на фронте протяжённостью 23 км.

Также Вооружённые сил России продвинулись на глубину 1,5 км в Часовом Яре в ДНР. Сейчас 98-я воздушно-десантная дивизия ведёт бои за освобождение города.

Российские военные 26 октября с помощью ударных FPV-дронов вывели из строя бронированные машины ВСУ в Курской области. Машину, которая перевозила живую силу противника, выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА. Затем по цели нанесли точный удар.