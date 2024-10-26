Москва, 26 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Российские военные с помощью ударных FPV-дронов вывели из строя бронированные машины Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило 26 октября Минобороны РФ.

РИА Новости

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ, которая перевозила живую силу противника в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что обнаруженная цель была атакована и выведена из строя с применением ударных FPV-дронов.

26 октября ИА Регнум передавало, что российские бойцы за сутки уничтожили две пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса HIMARS ВСУ в Курской области.

Также в оборонном ведомстве добавили, что восемь украинских военных сдались в плен российским войскам за минувшие сутки в Курской области. Потери ВСУ на данном направлении за сутки превысили 350 военных.

Кроме того, российские морские пехотинцы Черноморского флота в минувшие сутки уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области. По данным оборонного ведомства на 26 октября, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26 900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортёров, 1013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий.