Ташкент, 27 октября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей к 13:00 (по местному времени) составила 47,62%, сообщил зампред ЦИК страны Бахром Кучкаров на брифинге.

Илья Питалев/РИА Новости

«На 13:00 на избирательные участки пришло 9 498 589 избирателей, или 47,62% от общего списка», — сказал он.

В соответствии с законодательством страны, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей. Всего зарегистрировано было около 20 млн человек. Избирательные участки закроются в 18:00 по московскому времени.

В Узбекистане в воскресенье (27 октября) начались очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. По уточненным данным ЦИК, для проведения выборов образовано около 11 тыс. избирательных участков, 57 из них — в 40 странах, в том числе больше всего, семь — на территории России.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком признал их состоявшимися, а итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней выяснилось, что правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах с результатом в 54,2% голосов, при этом оппозиция набрала в сумме 37%.

В Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%. По результатам выборов президента действующая лидер страны Майя Санду, набравшая 42,45% голосов, будет участвовать во втором туре вместе с представителем оппозиции Александром Стояногло, выступающим за сближение с Россией и СНГ. За поправки в Конституцию Молдавии о необратимости курса на присоединение к ЕС на референдуме проголосовало 50,46% избирателей, сообщила ЦИК республики.