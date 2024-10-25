Киев, 25 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Украинские военные по ошибке уничтожили свой же, крайне редкий, беспилотник Hawk американского производства. Об этом сообщили 25 октября «Военкоры Русской Весны» («РВ») в Telegram-канале.

Global Look Press/US Air Force/ZUMAPRESS.com

«Огонь по своим: украинский дрон-перехватчик сбивает свой же редчайший БПЛА Hawk», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осенью 2022 года минобороны Украины заключило контракт на поставку 55 дронов самолётного типа Hawk и выплатило авансом 650 млн гривен ($15,7 млн). Общая стоимость контракта составляла 807 млн гривен ($21,1 млн). К моменту получения дронов заказчиком были готовы только четыре аппарата, у трёх из которых в ходе тестовых полётов возникли неполадки.

По состоянию на сентябрь 2023 года ВСУ располагали только девятью беспилотниками Hawk из 55 заказанных, что сделало их одними из редчайших на фронте, отметили военкоры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные впервые поразили украинский беспилотник с помощью управляемой авиационной ракеты «Вихрь», предназначенной для уничтожения бронетехники и малоскоростных воздушных целей. Вражеский дрон уничтожил экипаж вертолёта Ка-52. В госкорпорации «Ростех» отметили, что «Вихрь» ликвидировал беспилотник точным попаданием, несмотря на его малые размеры и очень низкое тепловое излучение.