Будапешт, 27 октября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. В ходе выборов в Грузии народ выразил свою волю — правящая партия «Грузинская мечта», поддерживающая традиционные ценности и семью, одержала убедительную победу. Об этом написал в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

«Несмотря на попытки вмешательства извне, народ Грузии ясно выразил свою волю. Патриотическая правящая партия победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво!» — поздравил Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия продолжит поддерживать усилия Грузии по интеграции в Европейский союз как во время своего председательства в ЕС, так и после него.

Как сообщало ИА Регнум, по результатам подсчёта 85,5% голосов на парламентских выборах в Грузии первое место сохраняет правящая партия «Грузинская мечта».

По данным ЦИК, правящая партия получила 54,05% голосов, «Коалиция за перемены» — 10,87%, «Единство — Национальное движение» — 9,99%, «Сильная Грузия» — 8,71%, «Гахария за Грузию» — 7,78%.

Партии уже преодолели пятипроцентный барьер для получения мест в парламенте. Подсчёт продолжается.

Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» не согласна с результатами парламентских выборов. Она объявила о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Один из лидеров партии Элене Хоштария заявила, что выборы были украдены, мы с этим не смиримся и переходим на непрерывные протесты.