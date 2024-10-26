Москва, 27 октября, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Украинские беспилотники поздним вечером 26 октября снова попытались атаковать территорию России. Почти за полтора часа военные сбили 17 вражеских БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Очередные атаки киевского режима пресекли в период с 22:00 по 23:20 мск, уточнили в Telegram-канале ведомства.

За это время дежурными средствами ПВО были нейтрализованы 17 беспилотных летательных аппаратов. Из них восемь уничтожили в небе Воронежской области, пять БПЛА сбили над территорией Брянской области, три дрона — в Липецкой области и один — над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в России 26 октября с 20:00 до 22:00 мск было обнаружено и сбито 13 украинских беспилотников самолётного типа. По информации Минобороны, по четыре беспилотника уничтожили над Белгородской, Липецкой и Орловской областями, один БПЛА обезвредили в Брянской области.

На фоне воздушной тревоги в Киеве поздним вечером 26 октября прогремели взрывы. Также сигналы об опасности звучали Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.