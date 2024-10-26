Белгород, 26 октября, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Вечером 26 октября в течение двух часов были пресечены очередные попытки ВСУ совершить террористические атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации военного ведомства, дежурными силами противовоздушной обороны с 20:00 до 22:00 мск было обнаружено и сбито 13 беспилотников самолётного типа.

По четыре беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей, один БПЛА был нейтрализован в небе над Брянской областью.

О последствиях падения обломков не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, два беспилотника сбили ранним утром 26 октября над территорией Брянской области.

Вечером 25 октября над Орловской областью средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников, информировал губернатор региона Андрей Клычков. Ранее в этот же день в области уничтожили четыре вражеских дрона.

Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и местам хранения ударных беспилотников противника, а также по живой силе и военной технике.