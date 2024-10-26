Брянск, 26 октября, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Два беспилотника сбили ранним утром 26 октября над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В Telegram-канале глава области уточнил, что вражеские БПЛА самолётного типа уничтожили силами ПВО Минобороны РФ.

Никто не пострадал. Также нет разрушений от упавших обломков, заверил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 октября российские силы ПВО отразили атаку киевских боевиков в небе над Брянской областью. Были обнаружены и сбиты шесть беспилотников самолётного типа. Пострадавших не зафиксировали.

Вечером 25 октября над Орловской областью средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников, информировал губернатор региона Андрей Клычков. Ранее в этот же день в области уничтожили четыре вражеских дрона. По его словам, Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак.