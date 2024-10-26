Москва, 26 октября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и местам хранения ударных беспилотников противника, сообщила 26 октября пресс-служба Министерства обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Также удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — сказано в сообщении.

Также 26 октября пресс-служба Минобороны проинформировала об освобождении населённого пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике. Потери противника за минувшие сутки составили до 2035 человек. Средства ПВО в указанный период сбили две управляемые авиабомбы Hammer и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября российские военные в зоне проведения спецоперации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Российские силы уничтожили базу горючего, места хранения безэкипажных катеров, а также цеха сборки беспилотных летательных аппаратов противника.

24 октября российская авиация уничтожила переправу Вооружённых сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Удары по объекту западнее населённого пункта Купянск-Узловой нанесли Воздушно-космические силы РФ, лишив украинскую армию оставшихся путей снабжения в этой части фронта.