Орел, 25 октября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Вечером 25 октября над Орловской областью средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Наш противник усилил давление на приграничные регионы. Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак, но наши доблестные защитники надёжно охраняют небо над Россией», — написал он в Telegram-канале.

Клычков добавил, что в результате отражения атаки ВСУ повреждений и пострадавших нет.

Днём над Орловской областью уничтожили четыре вражеских беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 25 октября российские военные перехватили и уничтожили три украинских беспилотных аппарата над акваторией Азовского моря. Ещё три БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью, один — в Брянской области. На территории Ростовской области военные уничтожили один малоразмерный воздушный шар.

Беловский район Курской области вечером 25 октября подвергся атаке украинских дронов. Двое мирных граждан пострадали. Женщина отказалась от госпитализации, ей оказали первую медицинскую помощь. Мужчину с множественными осколочными ранениями госпитализировали в районную больницу.